Nuova pavimentazione alla pista di pattinaggio della Turri di Scandicci

Un investimento di 200 mila euro a carico del Comune per la riqualificazione della pista di pattinaggio nell’area Turri, con il rifacimento completa della pavimentazione, dopo l’installazione lo scorso dicembre di una tensostruttura temporanea da parte della Polisportiva Robur che ha in gestione l’impianto.

Il progetto definitivo per il “rifacimento pavimentazione pista di pattinaggio area Turri” è stato approvato dalla Giunta comunale, con importo da quadro economico di 200 mila euro iva inclusa; i lavori saranno aggiudicati all’impresa Taglietti Srl con contratto applicativo nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali per il triennio 2021-2023.

“La riqualificazione della pista di pattinaggio nell’area Turri, con il rifacimento completo della pavimentazione, è un altro importante tassello del piano d’investimenti dell’Amministrazione comunale per gli impianti sportivi nei quartieri di Scandicci – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – questi interventi sono il riconoscimento del ruolo che lo sport ha in città, come ambito educativo, di socializzazione, di salute, di qualità della vita. Con la modalità degli affidamenti dei lavori nel contesto di accordi quadro, già utilizzati negli ultimi anni per la riqualificazione delle strade e adesso applicati anche per la manutenzione degli edifici e delle strutture comunali, semplifichiamo le procedure per la realizzazione dei lavori e realizziamo importanti risparmi grazie alle economie di scala”.

L’intervento approvato consiste nel rifacimento completo della pavimentazione con l’impiego di mattonelle di graniglia di adeguato spessore delle dimensioni di 40 centimetri per 40 da posarsi con collante sul massetto esistente con giunti di dilatazione e successiva stuccatura e levigatura in opera per ottenere una superficie liscia e durevole nel tempo e garantire la planarità richiesta per la pratica dello sport del pattinaggio in osservanza delle prescrizioni per l’omologazione degli impianti di pattinaggio artistico della Federazione Nazionale. E’ prevista inoltre la sistemazione generale e adeguamento delle balaustre di delimitazione della pista con sostituzione di tutte le parti deteriorate quali tavole battipiede in legno, pannellature in plexiglass, elementi di fissaggio e quanto altro.

Il regolamento per l’omologazione degli impianti per il pattinaggio artistico, della FISR (Federazione italiana impianti rotellistici) prevede che “la pavimentazione del campo deve essere perfettamente liscia e non sdrucciolevole, in modo da assicurare la perfetta aderenza delle ruote dei pattini”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa