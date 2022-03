Buongiorno oggi ringrazio Sonia che mi ha scritto da Pisa. Ha proposto un pesto invernale con cavolo nero e foglie di broccoli per condire la pasta o da spalmare sul pane.

Sonia è un'estetista a cui piace molto cucinare e lo fa anche con piatti vegetariani e vegani. Questo pesto infatti va bene anche per i vegani perché si sostituisce il parmigiano con il lievito alimentare.

Sono sincera non ho mai sentito parlare del lievito alimentare o comunque è la prima volta che mi imbatto in una ricetta che lo nomina, si vede che non ho molta dimestichezza con le ricette vegane! Così sono andata a vedere di cosa si tratta.

Il lievito alimentare si ottiene dalla lavorazione del lievito di birra, che viene sottoposto ad un processo di essicazione istantanea a bassa temperatura; è un lievito disattivato non è quindi utilizzabile per la panificazione, né per la preparazione di dolci ma solo per insaporire le pietanze. In generale si utilizza per sostituirlo al formaggio grattugiato nell'alimentazione vegana o per chi è intollerante ai latticini. Lo si trova in due forme in scaglie e in fiocchi.

Lo potrete utilizzare per spolverarlo sulla pasta, minestre, riso, lasagne, cereali o legumi, oppure su verdure cotte. In piatti freddi come le insalate, salse, besciamelle, paté, formaggi vegetali, centrifugati, composti e frolle salate per dare più gusto, in questo modo potete aggiungere meno sale o addirittura sostituirlo con il lievito alimentare.

Grazie Sonia anche per la foto del tuo pesto.

Pesto di cavolo nero e foglie di broccoli

Ingredienti

6 foglie di cavolo nero

Alcune foglie di broccoli

Una manciata di anacardi

Olio extravergine di oliva q.b

Parmigiano (se volete il pesto vegano utilizzate il lievito alimentare)

Sale q.b

Pepe q.b

Preparazione

Lavate il cavolo nero e le foglie di broccolo e togliete la parte centrale della foglia che è molto dura, poi fatele sbollentare in acqua calda per qualche minuto, una volta pronte scolatele e strizzatele bene per togliere l’acqua in eccesso. Mettete il cavolo nero e le foglie di broccoli nel mixer con olio, sale, pepe, anacardi e parmigiano (in alternativa il lievito alimentare) tritate. Con questo pesto invernale potete condirci la pasta oppure spalmarlo sul pane.

Sonia da Pisa

