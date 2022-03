Pro Loco di San Casciano, Stefano Mori e Giulia Belloni alla guida

San Casciano riparte dall’attività di valorizzazione e promozione del territorio ponendo al centro lo sguardo dei giovani. Salgono alla guida della Pro Loco di San Casciano due trentenni, Stefano Mori e Giulia Belloni, rispettivamente nel ruolo di presidente e vicepresidente, appena eletti da un organico di una decina di consiglieri. Succedendo alla conduzione di Maria Rosaria Malatesta che l’amministrazione comunale ringrazia per il lavoro svolto, i due sancascianesi, ingegnere ambientale lui, organizzatrice di eventi lei, mettono se stessi e le proprie vocazioni a disposizione della comunità. Da volontari incalliti, appassionati animatori sociali e culturali, Stefano e Giulia tengono a battesimo una nuova stagione della Pro Loco che rinasce nel segno della collaborazione e della condivisione, piena di idee, energia e voglia di fare rete sul territorio.

“L’elemento che contraddistingue il nostro mandato - spiegano – è la creazione di una squadra con ruoli e referenti ben definiti e distribuiti fra le varie frazioni del territorio comunale, pensiamo ad una Pro loco decentrata, dinamica, presente e attiva come servizio di prossimità che investe sulla capillarità delle proposte e su una visione culturale ispirata dalla pluralità dei nostri borghi, delle piazze e delle comunità”. “Puntiamo al contributo di un gruppo che trae forza dall’unità – aggiungono - in cui ognuno di noi è fondamentale come moltiplicatore di identità, tradizioni ed eccellenze del territorio chiantigiano”.

Per la primavera 2022 tante sono le iniziative in programma che la Pro Loco di San Casciano metterà in vetrina in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni locali. “Il nostro obiettivo non è solo quello di amplificare il patrimonio locale, già ricco di risorse e potenzialità sul piano ambientale e storico-architettonico – fanno presente - ma mostrare le capacità di accoglienza e tutto ciò che di meglio può offrire San Casciano: un luogo del buon vivere in grado di generare esperienze autentiche che parlano di noi e della verità di un territorio pieno di storia che, pur avendo radici, avanza, sa camminare verso il futuro”.

Il sindaco Roberto Ciappi saluta e accoglie con entusiasmo l’ingresso di Stefano e Giulia augurando all’intero consiglio una stagione di lavoro e sinergie per la migliore rinascita promozionale di San Casciano e del Chianti. Oltre al presidente e al vicepresidente la nuova compagine della Pro Loco si avvarrà del supporto dei consiglieri Giovanni Salvini, Francesco Guarducci, Niccolò Bartalini, Marta Santoro, Alessandra Calligaris, Daniele Bencivenni, Maria Rosaria Malatesta, Massimo Cerretelli, Matteo Bagnoli, Giada Fusi, Luca Presciutti.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa