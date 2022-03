Amore a teatro: coppia festeggia il 30esimo anniversario con 'Orgoglio e pregiudizio"

Davide e Marilina De Biase hanno festeggiato 30 anni di vita insieme al Teatro Niccolini. La coppia di origine pugliese, residente a Firenze, ha scelto di celebrare l’importante anniversario tra le poltrone dello stabile sancascianese. Da cultori appassionati di letteratura inglese a spettatori del capolavoro teatrale “Orgoglio e pregiudizio”, firmato dal grande attore e regista Arturo Cirillo, tratto dal romanzo della scrittrice Jane Austen. Sulla rilettura scenica del celebre romanzo, pubblicato il 28 gennaio 1813, ieri sera il Niccolini ha alzato il sipario nell’ambito della programmazione artistica promossa dal Comune e Fondazione Toscana Spettacolo. Davide e Marilina hanno voluto trascorrere una serata di forti emozioni nel solco della letteratura inglese con la delicata penna di Jane Austen.

Alla coppia, come al resto del pubblico, che ha riempito platea e palchi dell’antico teatro, è piaciuta moltissimo la versione messa in scena dalla produzione di Marche Teatro e Teatro Stabile di Napoli. Dalla pièce di Cirillo emerge una travolgente miscela di ironia e inquietudine, comicità e indagine dei sentimenti. Dietro i sorrisi e gli sguardi grotteschi dei personaggi si nasconde un'instabilità profonda, un'agitazione, un affanno dai mille cromatismi che mescola orgoglio e pregiudizio. Un salto nel tempo che rilegge e interpreta la realtà e le relazioni del primo Ottocento inglese. Il sindaco Roberto Ciappi e lo stesso attore Arturo Cirillo, dal palcoscenico, si sono congratulati con la coppia per aver raggiunto l'importante traguardo.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa