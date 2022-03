Sciopero di Gest, tramvia a Firenze a rischio

Martedì 8 marzo il servizio della tramvia di Firenze potrebbe subire delle riduzioni di corse a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dalla organizzazione sindacale Cobas Confederazione Comitati di Base.

Queste le modalità dello sciopero per il personale viaggiante di Gest: da inizio servizio alle ore 6.30; dalle 9.30 alle 17.00; dalle 20.00 fino alla fine del servizio.

Il servizio della tramvia sarà dunque garantito in queste fasce orarie:

dalle 6.30 alle 9.30

dalle 17.00 alle 20.00

Lo sciopero è stato indetto per protestare contro lo sfruttamento in particolare del lavoro femminile; per una sanità pubblica fuori dai circuiti privatistici; contro la violenza verso le donne e le discriminazioni di genere; per una scuola pubblica che garantisca il diritto allo studio e un reddito soddisfacente per chi vi lavora; per la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione; per la parità di diritti e di salari in tutto il lavoro privato; per l’uscita immediata dallo stato di emergenza.

A Gest un precedente sciopero indetto dalla stessa sigla sindacale sulle stesse tematiche ha ottenuto un’adesione dello 0%.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate; a visitare il sito www.gestramvia.it; a contattare il call center al numero verde 800.964424 (gratuito da numero fisso) o 199.229300 (a pagamento da smartphone); e a consultare i canali social Tramvia Gest: Twitter, Facebook e Telegram.

Fonte: Gest