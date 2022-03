Servizi educativi, open day a Volterra

Mercoledì 9 marzo, il Comune di Volterra ha in programma una giornata aperta per visitare lo Spazio Gioco Educativo "Giocamondo" (dalle ore 14,30 alle17,30) e il nido d'infanzia "La Mongolfiera" (dalle ore 16 alle 18,30) in vista della scadenza del bando delle iscrizioni fissata al 20 marzo.

“Anche questo anno – dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti – abbiamo deciso di organizzare gli open day allo Spazio Gioco Educativo "Giocamondo" e al nido "La Mongolfiera" per consentire alle famiglie di visitare i servizi educativi della nostra città, aiutandole in un momento di passaggio così importante e delicato come quello della scelta della scuola. Il personale educativo, infatti, - conclude Luti - sarà a disposizione per fornire le informazioni relative ai servizi e per agevolare il percorso d’iscrizione”.

Per prenotare allo Spazio Gioco Educativo tel al 344/0540208 (entro le 13,00)

Per prenotare al Nido La Mongolfiera tel. al 337/1121895 (entro le 16,00)

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa