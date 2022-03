Storia, design e marketing del gioiello: compie 10 anni il master ad Arezzo

Dall’accordo tra università e imprese orafe è attivato ad Arezzo il Master executive in “Storia, Design e Marketing del Gioiello”, un ciclo di studi per rispondere alle richieste di crescita e di capacità professionali di tutto il comparto orafo.

Il corso post laurea, sempre più attento alle esigenze dei distretti orafi italiani e in particolare del comparto aretino, con continuità negli ultimi anni è riuscito a inserire in imprese i propri diplomati o a far aprire attività private, il 70 per cento degli allievi è già comunque occupato.

Il master executive in “Storia, Design e Marketing del Gioiello” è organizzato nel Campus di Arezzo dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne dell’Università di Siena.

Fra i promotori: Camera di Commercio Arezzo-Siena, Confindustria Toscana Sud, Consulta provinciale dei Produttori Orafi e Argentieri di Arezzo, CNA Arezzo.

Al master, di primo livello e della durata di un anno, si accede con tutte le classi di laurea, possono quindi partecipare tutti i laureati in possesso almeno di una laurea triennale.

Il ciclo di studi, proposto in italiano e inglese, prevede insegnamenti sulla storia del gioiello, sulle tecniche orafe, sul design, fino al management, jewelry marketing e promozione. Finiti i moduli didattici di 180 ore, di cui 100 ore di laboratori, i partecipanti effettueranno uno o più stage di almeno 225 ore in aziende del comparto, laboratori artigiani, enti pubblici e privati. Tra i docenti del corso, ci sono anche artisti, designer e professionisti tra i più qualificati a livello nazionale e internazionale.

“Vogliamo continuare a formare una nuova figura di orafo, non solo designer, non solo abile artista-artigiano creatore di gioielli, ma anche un professionista capace di pianificare i propri passi in un mercato sempre più competitivo - spiega il professor Paolo Torriti, coordinatore del master -. Per questo sarà possibile specializzarsi non solo nelle attività di progettazione, ma anche in quelle di gestione per inserirsi in società di design, aziende orafe ed enti fieristici”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 marzo e la tassa di iscrizione è di 3000 euro; sono previste borse di studio messe a disposizione dagli enti promotori del master.

Le lezioni si terranno, a partire dal mese di aprile 2022, presso il campus Universitario di Arezzo, sede del Pionta in viale Cittadini 33 ad Arezzo.

Per informazioni è possibile prendere contatto con il Direttore del Master, professor Paolo Torriti, paolo.torriti@unisi.it.

Il vice Direttore è l’imprenditore orafo Giovanni Raspini.

Il bando è pubblicato nel sito dell'Ateneo all’indirizzo: www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/storia-design-e-marketing-del-gioiello

Sito web del master: www.labor.unisi.it