Teatro di Bo’, Franco Di Corcia jr alla scuola primaria L'Arcobaleno della Pace

E’ Franco Di Corcia jr del Teatro di Bo’ l’esperto della teatralità che si è aggiudicato il progetto ‘Teatro’ indetto dall’IC Curtatone e Montanara di Pontedera. Il progetto prevede il coinvolgimento delle classi della Primaria L’Arcobaleno della Pace de La Rotta.

Un progetto teatrale avviato nel 2018 e interrotto dalla Pandemia riparte riaffidando alla struttura che in soli due anni è riuscita a creare un legame forte tra Teatro Scuola e Territorio. La campanella del Teatro suonerà nella Scuola de La Rotta venerdì alle ore 9.

A guidare gli alunn* in questo viaggio nel mondo del teatro sarà Franco jr – formatore, attore, fondatore dei Pensieri di Bo’ e Teatro di Bo’ – che da oltre 20 anni insegna nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pisa offrendo tutta la sua esperienza e passione coadiuvato dal suo allievo Mattia Pagni.

“E’ questo un momento così particolare - ha detto Franco jr - dove c’è bisogno di ri-portare nella Scuola quei momenti così diversi dalla didattica ufficiale che tanto serve per la crescita umana. Sono grato all’IC per l’incarico ricevuto e ho trovato grande accoglienza tra gli insegnanti con cui abbiamo elaborato i calendari di lavoro. Il Teatro a Scuola è di primaria importanza. Soprattutto in questo particolare momento storico".

Fonte: Ufficio Stampa