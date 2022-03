Tentano di rapinare un anziano ad Arezzo, denunciati in due

Stamattina i Carabinieri della Stazione di Badia al Pino hanno denunciato in stato di libertà due persone, un uomo e una donna, entrambi di origini straniere e residenti fuori provincia. I due sono gravemente indiziati per aver tentato una rapina nel centro di Arezzo ai danni di un uomo italiano di 82 anni.

La vittima anziana aveva notato un annuncio pubblico di vendita di un’autovettura di grossa cilindrata ed interessato all’affare, aveva chiamato il numero telefonico del proponente, accordandosi con il venditore per il prezzo, concordando inoltre con lui un incontro per il perfezionamento della transazione, stabilendo un primo appuntamento di persona nel centro di questo capoluogo.

Il giorno successivo, l’anziano ha incontrato due persone, un uomo e una donna, con cui è andato a far visionare l’automobile da un meccanico di sua fiducia, prima però di formalizzare il passaggio presso un’agenzia di pratiche auto. I due venditori, una volta presa una strada isolata di Arezzo, hanno bloccato ed aggredito l’anziano, tentando di portargli via con la forza il denaro, una prima rata che aveva portato per l’acquisto dell’autovettura. Solamente grazie alla veemente reazione dell’anziano ed alle urla dello stesso, che hanno richiamato l’attenzione dei passanti, i due malfattori impauriti, hanno deciso di scappare a bordo della propria automobile.

Le successive indagini dei militari operanti hanno consentito di ricostruire con precisione la vicenda e di identificare con certezza i due soggetti, un uomo e una donna pluripregiudicati per reati specifici, che sono stati dunque segnalati a piede libero per tentata rapina in concorso. L'anziano a parte lo spavento, non è rimasto ferito