Ucraina, nasce il coordinamento del volontariato a Ponsacco

A Ponsacco nasce il coordinamento del volontariato per l’Ucraina. Un organismo che ha voluto organizzare l’Amministrazione Comunale per coordinare la macchina di aiuti in favore del popolo ucraino e che vede la partecipazione di Caritas, San Vincenzo de Paoli, Pubblica Assistenza, Misericordia, Talea A.p.s, Arci, Protezione civile, Vab, Vvf e infine Farmavaldera.

Attraverso questo coordinamento la macchina di aiuti e di solidarietà potrà essere organizzata al meglio, sfruttando i canali delle associazioni nazionali, indispensabili per far arrivare a destinazione i beni raccolti. Questo pomeriggio si è tenuto il primo incontro, ma ce ne saranno altri successivi, perché il dramma di quello che stiamo vivendo avrà tempi lunghi e l’obiettivo è quello di assicurare una mobilitazione duratura. Le difficoltà di aiutare un popolo assediato dalla guerra sono prima di tutto quelle di affidarsi a corridoi sicuri che permettano l’arrivo a destinazione dei beni di prima necessità. Per questo motivo, è necessario attendere la costituzione di questi canali umanitari da parte delle associazioni nazionali quali Pubblica Assistenza, Misericordia, Croce Rossa e Caritas. Non appena sarà chiaro come raggiungere in sicurezza sia l’Ucraina che i territori di confine dove si trovano i tantissimi profughi scappati dalla guerra, il coordinamento associativo di Ponsacco inizierà a raccogliere tutto ciò che è necessario.

Per il momento, quindi, l’appello è quello di aderire all’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana che sta raccogliendo i fondi da far arrivare alle Caritas dell’Ucraina. A questo proposito domenica 6 marzo, proprio a Ponsacco, la parrocchia, accogliendo l’invito di Caritas italiana, devolverà tutte le offerte a sostegno di questa emergenza umanitaria.

Le offerte raccolte dovranno essere versate alla Caritas diocesana (iban IT75Y0623071150000046489231), o potranno essere devolute direttamente a Caritas italiana.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa