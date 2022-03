Venduta la tenuta di lusso dei Ferragamo a Montalcino

La grande tenuta Castiglion del Bosco guidata dal 2003 da Massimo e Chiara Ferragamo è stata venduta. A comunicarlo è la stessa azienda in una nota, dove spiega che il nuovo proprietario è "un importante family office internazionale". L'azienda a Montalcino, che si estende su 2mila ettari tra cui 62 a vigneto, nel cuore della Val d'Orcia, continuerà comunque a ricevere il contributo dei Ferragamo compreso il management, che sarà confermato a partire dal ceo Simone Pallesi.

La decisione è nata "con l'obiettivo di garantire lo sviluppo futuro sia della parte ospitalità che di quella agricola dell'intera proprietà", un cambiamento che avverrà "nel segno della continuità", spiega ancora l'azienda. La Castiglion del Bosco nel 2015 fu affidata a Rosewood Hotels & Resorts, che proseguirà nella gestione della tenuta.

Recentemente il resort di lusso, composto anche da cantina che produce Brunello e un golf club, ha annunciato un ampliamento con 19 moderne suite private. Ad oggi comprende 53 camere, tra cui 42 suite e 11 ville private.

Per il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci, l'acquisizione della tenuta conferma Montalcino "cosmopolita del vino". L'azienda, in cui rimarranno coinvolti Chiara e Massimo Ferragamo, "segna un altro prestigioso passaggio di proprietà per un territorio vitivinicolo tra i più noti al mondo e un vino - il Brunello di Montalcino - che risulta il più conosciuto dai consumatori italiani. Diamo il benvenuto ai nuovi arrivati a Montalcino che, ci auguriamo, contribuiranno non solo alla crescita del nostro brand ma anche al rispetto dell'ambiente e della sua biodiversità". Il presidente ha inoltre ringraziato i Ferragamo, "che negli anni hanno mostrato passione e attaccamento al territorio di Montalcino aiutandolo nella sua crescita". Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino vede tra i soci fondatori nel 1967 anche la stessa Castiglion del Bosco.