A1, esercitazione nella nuova galleria Santa Lucia. È il tunnel a tre corsie più lungo d'Europa

Ieri si è svolta una esercitazione nella galleria Santa Lucia, nel tratto autostradale A1 che nei prossimi giorni verrà aperto alla circolazione. Lo scopo dell’esercitazione era testare le procedure e i dispositivi di ultima generazione installati all’interno della galleria. Erano 150 i figuranti che hanno percorso il nuovo tunnel dove, nella parte centrale, a circa 3700 metri, è stato simulato un incidente stradale tra un mezzo pesante e alcune autovetture, con successivo principio di incendio simulato dai fumogeni.

Estesa per 8 km, è la più lunga galleria a 3 corsie realizzata in Europa e una delle 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva. E' dotata di avanzati sistemi high-tech per il controllo in tempo reale dell'infrastruttura e della viabilità.

E' stata costruita con la fresa escavatrice più grande mai utilizzata in Europa, del valore di 54 milioni di euro, minimizzando gli impatti sul territorio e con una gestione sostenibile dei materiali di scavo

I figuranti hanno lasciato la galleria servendosi del tunnel sotterraneo che li ha condotti all’esterno della galleria. Presenti all’interno della galleria gli osservatori della Società Autostrade, dei vari Enti, Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Soccorso Sanitario, Protezione Civile. I vigili del fuoco sono intervenuti 3 APS, UCL ad altri mezzi per in totale di 30 unità. Presente il Direttore Regionale, Il Comandante, il Vicario e i Funzionari del Comando di Firenze.