AC Giovani Fucecchio, il messaggio di pace dei piccoli calciatori

AC Giovani Fucecchio scende in campo per chiedere la pace in Ucraina ed esprimere solidarietà alla popolazione colpita dall'invasione russa. “Vogliamo essere vicini e dimostrare tutto il nostro dolore per ciò che sta succedendo in Ucraina. Mai avremmo pensato di parlare ancora di guerra nel 2022. Ci stringiamo in una preghiera comune affinché tutto questo finisca al più presto e si torni al dialogo, al rispetto delle persone e alla pace".

Fonte: Ufficio Stampa