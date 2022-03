Approvato odg contro la guerra in Ucraina, soddisfazione Lega Gambassi

Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI e consulente dei Consiglieri comunali leghisti di Gambassi Terme), esprime soddisfazione per l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio comunale della cittadina termale, nella seduta di ieri 3 marzo, di un'ordine del giorno titolato "Contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa". L'ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta: a manifestare a nome dell'intero Consiglio, una ferma condanna per l'aggressione militare in atto in Ucraina da parte della Federazione Russa e ad esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita; a sostenere ogni atto assunto dal Governo italiano in accordo con gli altri Paesi dell'Unione Europea e con la Nato; ad invitare il Governo italiano ad attivare ogni sforzo ed ogni canale diplomatico, per porre fine all'attacco in corso.

Oltre all'ordine del giorno dei Consiglieri leghisti, ne é stato presentato uno analogo e complementare di quello del Carroccio, da parte del Gruppo consiliare "GAMBASSI C'E'", anch'esso votato all'unanimità. In merito, il Capogruppo Marco Manuelli ha dichiarato: "L'ordine del giorno di 'Gambassi C'è' era complementare al nostro e noi correttamente, abbiamo proposto al Capogruppo della lista che fa riferimento al PD, Gianni Cortina, di presentare un testo unico, ma loro hanno preferito che si presentassero testi separati, pur garantendo l'approvazione anche del nostro, come poi è stato". Piuttosto interessante e toccante è stata la testimonianza portata in Consiglio comunale da un cittadino ucraino che vive a Case Nuove di Gambassi Terme, sulla guerra in corso (il cittadino ucraino è stato presentato dal Sindaco Campinoti).

Fonte: Lega Gambassi Terme - Ufficio stampa