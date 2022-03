Barberino Tavarnelle per l'Ucraina: un Iban per le donazioni

È il momento di aiutare chi ha più bisogno e ognuno può dare il proprio piccolo, importante contributo. Il no alla guerra non è fatto di sole parole ma di azioni concrete di solidarietà. La comunità di Barberino Tavarnelle, in grande apprensione per l'emergenza sanitaria in corso in Ucraina, si è messa in moto per dare una mano alle famiglie in difficoltà. Per iniziativa della Misericordia di Barberino Tavarnelle è partita nel territorio comunale, in collaborazione con le associazioni locali e l'amministrazione comunale, la raccolta umanitaria che si propone di concentrare in un unico punto generi la donazione di alimenti a lungo termine, medicinali e beni di prima necessità, per poi farli recapitare ai destinatari attraverso i corridoi umanitari.

La raccolta è già partita ed è possibile consegnare il materiale presso la sede della Misericordia di Barberino Tavarnelle situata in via Naldini 24 Tavarnelle Val di Pesa entro il 12 marzo 2022. Ognuno può contribuire donando alimenti a lunga scadenza e materiali compresi nella lista già definita. Gli oggetti sono coperte, asciugamani, cuscini, lenzuola singole, brandine pieghevoli, biancheria intima, prodotti per l'infanzia e per l'igiene personale. Tra i medicinali sono contemplati emostatici, antidolorifici, antistaminici, antinfiammatori, antiustionali. Per quanto riguarda il materiale sanitario si possono donare guanti sterili monouso, ghiaccio istantaneo, disinfettanti, cerotti larghi, garze, betadine, siringhe. Si preferisce accettare solo gli oggetti indicati nella lista. Il sostegno al popolo ucraino può essere effettuato anche attraverso donazioni di qualsiasi importo utilizzando l'IBAN della Misericordia. I contributi monetari serviranno ad implementare l’acquisto di materiale sanitario e medicinali per la cura di patologie specifiche.

“A tutti coloro che possono dare una mano – dichiara il presidente della Misericordia Paolo Naldini - e desiderano aiutare i cittadini ucraini che ancora si trovano nei luoghi assediati dal conflitto o stanno fuggendo dal loro territorio nazionale rivolgiamo l’invito a sostenere questo popolo, in gravissime condizioni di bisogno, prigioniero di un conflitto devastante che sta portando al massacro di migliaia di persone”. Per informazioni occorre contattare la confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle al numero 055 8076426, segreteria@misericordia tavarnelle.it.

L’IBAN della Misericordia è il seguente: IT22L0306905755000000001038 - Banca Intesa Sanpaolo filiale di Tavarnelle indicando come causale "EMERGENZA UCRAINA".

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa