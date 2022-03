Calcio Uisp Empoli Valdelsa: dopo due mesi finalmente in campo

Dopo oltre due mesi e mezzo di sospensione dell’attività, causata dall’aumento dei contagi da Covid-19 verificatosi nel primo scorcio del 2022, tornano finalmente i tornei di calcio amatoriale organizzati dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa. Nel weekend va in scena infatti l'atteso ritorno del calcio giocato, mandando agli archivi una lunga fase di inattività e di incertezza.

Il futsal femminile è stato il primo a ripartire in ordine di tempo. Il campionato di Calcio a 5 in rosa, organizzato sull’asse interprovinciale dei Comitati Uisp di Empoli e Siena, non ha subito modifiche a seguito della lunga sospensione invernale. La squadra che, al termine del girone, risulterà vincitrice tra le nove formazioni iscritte al torneo sarà eletta campione della fase 1.

Il Calcio a 7 maschile riprenderà il via a partire da lunedì 7 marzo con le sfide tra Capraia, RF Antincendio, Villanova, Badia a Settimo, Casenuove e LC Calcio. La formula del campionato verrà rivisitata sulla base del tempo residuo rimasto a disposizione.

Il campionato di calcio a 11, che ha dovuto fare i conti con l’unica defezione della società ASD Casotti Lisera, ha subito invece una profonda riorganizzazione in virtù dei tempi drasticamente ridotti a seguito della lunga sospensione e della necessità di concludere la fase 1 entro il 30 maggio: termine stabilito dalla Uisp Nazionale. Questo weekend si ricomincia con la 9° giornata (terzultima della prima fase a gironi). Al termine della fase 1, spazio ai gironi promozione e retrocessione. La fase territoriale (Fase Gironi) si esaurirà, per quanto riguarda i gironi 1, con i tre turni restanti del girone d'andata (5 marzo, 12 marzo, 19 marzo).

Le prime sei classificate di ogni raggruppamento accedono ai Gironi Promozione, mentre le ultime sei entreranno a far parte dei Gironi Retrocessione in cui è prevista l'appendice dei playout. Dal 2 aprile via a sfide di sola andata che decreteranno le quattro squadre che accederanno alle semifinali con gare di andata e ritorno. Finalissima per il titolo in gara unica il 28 maggio.

Anche nei Gironi 2, la fase 1 si concluderà con l'andata, poi spazio ai due raggruppamenti che termineranno con i playoff promozione e con l'atto conclusivo del Girone Amatori. In definitiva, sarà la posizione di classifica al termine della prima fase a determinare lo sviluppo della fase successiva. Il Comitato Uisp Empoli Valdelsa ricorda che, per praticare sport di squadra e di contatto e per accedere agli impianti sportivi sarà necessario essere in possesso del green pass rafforzato.

