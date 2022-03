Campionati Italiani della Geografia, il fiorentino Andrea Caglieri sugli scudi

Questa mattina, dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, sono tornati i Campionati Italiani della Geografia, la manifestazione che dal 2015 si propone di diffondere la cultura geografica tra le giovani generazioni e di sostenere l’insegnamento della materia nei programmi didattici della scuola italiana.

Una sfida a colpi di mappe e carte geografiche che ha coinvolto in tutta Italia ben 1.090 studenti di sessantadue scuole medie e che il prossimo venerdì vedrà impegnati centinaia di ragazzi delle superiori.

Quasi tre ore di gara, dalle nove a mezzogiorno, in cui gli studenti hanno dovuto affrontare sette prove distinte, ognuna con decine di domande di cultura geografica: non solo quiz su città, capitali e bandiere ma anche tanti quesiti su ambiente, migrazioni, coordinate geografiche.

Sono tre i vincitori di questa prima sessione: il primo classificato è Andrea Caglieri dell'Istituto comprensivo “Montagnola Gramsci” di Firenze, al secondo posto Gabriele Damiano dell'I.C. “Nicola Fiorentino” di Montalbano Jonico (Matera), terzo Gennaro Catino del “Sauro Errico Pascoli” di Napoli. Tutti e tre i ragazzi vincono un soggiorno in uno dei Parchi che sono partner dei Campionati (Appennino Tosco-Emiliano, Cinque Terre e Apuane).

Per Riccardo Canesi, organizzatore dei Campionati, quella di oggi è stata “una bella festa per la Geografia e per gli oltre mille ragazzi di tutta Italia che stamani, divertendosi, hanno appreso qualcosa in più sul nostro Mondo”.

La gara di oggi si era aperta con i saluti, tra gli altri, di Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, del prof. Riccardo Morri, presidente dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, e di Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e presidente emerito di Legambiente.

I campionati proseguono venerdì 11 marzo con le gare riservate agli studenti delle scuole superiori e sabato 19 marzo con gli “open” (iscrizioni fino al 12 marzo).