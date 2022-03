Contributi affitto a Scandicci, fondo aumentato: "Coinvolte tutte le 195 famiglie"

E’ di 357.203,73 euro lo stanziamento complessivo per i contributi affitto del bando 2021, in erogazione quest’anno, maggiore del 44,7% rispetto a quanto erogato con il bando 2020; grazie a questo incremento nel fondo per il sostegno ai canoni di locazione, quest’anno riceveranno i contributi tutte e 195 le famiglie in graduatoria, ovvero i 72 sono nuclei in fascia A con punteggio di priorità, i 52 in fascia A senza punteggio di priorità, i 30 in fascia B con punteggio e i 41 in fascia B senza priorità.

Novità di quest’anno è anche l’attribuzione di un punteggio di priorità alle famiglie under 34, risultate l’8 percento del totale dei nuclei in graduatoria.

“Non ci rassegniamo all’idea che l’età media delle nuove famiglie aumenti di anno in anno, per questo motivo abbiamo fatto due scelte importanti – dice l’assessore alla Casa Yuna Kashi Zadeh – la prima decisione è stata quella di aiutare i giovani a rendersi autonomi, dando un punteggio di priorità alle famiglie under 34; al tempo stesso abboiamo aumentato di una quota importante lo stanziamento complessivo per l’erogazione dei contributi, in modo di far fronte alla novità delle nuove famiglie e al tempo stesso garantire a tutti i richiedenti in graduatoria di ricevere un aiuto economico concreto. L’incremento è stato possibile aumentando la quota di cofinanziamento del Comune al fondo di 185.453 euro della Regione Toscana, reperendo tutte le risorse disponibili al caso grazie ad un’attività capillare dei nostri uffici, primo tra tutti l’ufficio Casa”.

Oltre alle giovani famiglie under 34, le altre categorie con priorità di punteggio, presenti già nei precedenti bandi, sono quelle di nuclei con persone ultra sessantacinquenni, che nella graduatoria 2021 sono 44 pari al 23% delle famiglie aventi diritto, con persone con disabilità grave o invalidità superiore ai 2/3, 14 pari al 7% del totale, di nuclei monogenitoriali con figli a carico, 24 ovvero il 12,3%, nuclei con almeno 3 figli a carico, 15 pari al 7,7%.

