Arrivano 9 defibrillatori nelle sedi Cgil della provincia di Siena

La Cgil e il CAAF Cgil di Siena, in collaborazione con l’Associazione Siena Cuore, hanno acquistato 9 defibrillatori automatici, di semplice utilizzo con una guida vocale in caso di necessità, che verranno collocati nelle principali Camere del Lavoro e sedi del territorio provinciale: Abbadia San Salvatore, Montepulciano, Chiusi, Sinalunga, Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e Siena (La Lizza 11, strada Massetana Romana 58C e via Garibaldi 45)

“Ringrazio la Cgil di Siena per aver voluto cardioproteggere molte delle sue Camere del Lavoro presenti sul territorio della provincia, - dichiara Juri Gorelli, Presidente dell’Associazione Siena Cuore - affidandoci la formazione del personale che ora è addestrato ad eseguire le manovre salvavita. Questa importante scelta permette di tutelare le numerose persone che quotidianamente frequentano le sedi del sindacato, oltre che il personale che in esse lavora. Vorrei ringraziare anche i nostri istruttori volontari che hanno eseguito i corsi BLSD a Siena, Montepulciano e Poggibonsi: Francesca Diana, Felicetta Simeone, Monia Mariottini, Valentina Quercioli e Dino Pecci. Con l'augurio che questa iniziativa sia di esempio anche per altri enti ed associazioni.”

Fabio Seggiani e Serena De Lillo, rispettivamente Segretario Generale della Cgil di Siena e responsabile del CAAF Cgil, esprimono grande soddisfazione per l’arrivo e l’installazione dei defibrillatori acquistati: “Una scelta importante di responsabilità verso la società tutta. Una scelta che può salvare vite umane. Un investimento sulla sicurezza delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori e soprattutto degli oltre 70.000 utenti che annualmente accedono nelle sedi che abbiamo scelto di cardioproteggere. Ringraziamo l’Associazione Siena Cuore che ha collaborato con noi a questo progetto, formando sull’uso dei DAE (defibrillatore automatico esterno) circa 65 lavoratrici e lavoratori della nostra Camera del Lavoro provinciale”.

