Dodgeball azzurrissimo: la nazionale pesca dall'Empoli Swarm

La Nazionale Italiana di Dodgeball si tinge sempre più del giallonero dell’Empoli Swarm.

L’Italia del Dodgeball in questo periodo si sta preparando per 2 impegni importantissimi:

Il Campionato Europeo di Dodgeball che si terrà a Drachten, in Olanda, dal 14 al 17 luglio 2022;

Il Campionato Mondiale di Dodgeball che si terrà ad Edmonton, in Canada, dal 28 agosto al 4 settembre 2022;

Nei giorni scorsi sui social dell’Associazione Italiana Dodgeball sono state rese pubbliche le convocazioni per queste 2 importantissime competizioni, ed i giocatori empolesi convocati e che perciò andranno a vestire la maglia azzurra saranno molti!

Ma arriviamo ai nomi dei giocatori della squadra empolese convocati.

Al Campionato Europeo l’Italia ha convocato dei giocatori dell’Empoli Swarm:

· Nella Nazionale Femminile le giallonere: Annunziata Ferrulli, Sara Pucci;

· Nella Nazionale Maschile il giallonero: Matteo Bracaloni;

· Nella Nazionale Mista le giallonere: Annunziata Ferrulli, Sara Pucci;

Al Campionato Mondiale l’Italia ha convocato dei giocatori dell’Empoli Swarm:

· Nella Nazionale Femminile le giallonere: Giorgia Bertuzzi, Annunziata Ferrulli, Sara Pucci;

· Nella Nazionale Maschile i gialloneri: Matteo Bracaloni, Alessandro Gozzi;

· Nella Nazionale Mista i gialloneri: Matteo Bracaloni, Annunziata Ferrulli, Alessandro Gozzi;

Tirando le somme saranno perciò ben 5 i giocatori Swarm a vestire la maglia dell’Italia, di cui 3 al Campionato Europeo e ben 5 al Campionato mondiale.

Ma i gialloneri in nazionale non sono in realtà finiti! Se in campo sono veramente molti, anche a bordo campo ci sarà un empolese. Coach Simone Neri, che sin dalla nascita dell’Empoli Swarm allena la squadra open empolese è infatti stato riconfermato anche per il Campionato Europeo ed il Campionato Mondiale come allenatore della Nazionale Mista!

E come se non bastasse, dulcis in fundo, il capitano della squadra open degli Empoli Swarm sarà anche il capitano della Nazionale Maschile Italiana! Coach Strazzari, che allenerà la nazionale maschile, ha infatti individuato nello storico capitano Swarm Alessandro Gozzi il giocatore giusto per essere anche il capitano nella Nazionale Maschile Italiana. Gozzi guiderà quindi la Nazionale Maschile al Campionato Mondiale! Nazionale Italiana Maschile che, come se non bastasse, sarà una nazionale storica in quanto per la prima volta disputerà il Campionato Mondiale di Dodgeball!

Di seguito le convocazioni complete per le 2 competizioni:

Convocati ai DODGEBALL EUROPEAN CHAMPIONSHIPS:

· Nazionale Femminile, allenata da Coach Clement Bucchi: Arianna Benelli ©, Jessica Campo, Giorgia Cordioli, Annunziata Ferrulli, Linda Giorgi, Olga Leonova, Sara Pucci, Caludia Venturi, Giorgia Zanon;

· Nazionale Maschile, allenata da Coach Matteo Strazzari: Daniele Bacchelli, Matteo Bracaloni, Nicola Buffo, Lahiru Da Silva, Romeo Fragiacomo De Laurentis, Andrea Fortini, Andrea Gambi, Edoardo Ghiselli ©, Mattia Mingrone, Matteo Mini, Riccardo Molina, Manuele Saccon;

· Nazionale Mista, allenata da Coach Simone Neri: Arianna Benelli, Jessica Campo, Luca Canova, Annunziata Ferrulli, Romeo Fragiacomo De Laurentis, Edoardo Ghiselli, Mattia Mingrone, Matteo Mini ©, Sara Pucci, Manuele Saccon, Claudia Venturi, Giorgia Zanon;

Convocati ai DODGEBALL WORLD CHAMPIONSHIPS:

· Nazionale Femminile, allenata da Coach Clement Bucchi: Arianna Benelli, Laura Benvenuti, Giorgia Bertuzzi, Nicole Brocchi, Jessica Campo ©, Silvia Dalpane, Annunziata Ferrulli, Claudia Padoan, Sara Pucci, Arianna Sangiorgi, Giorgia Zanon;

· Nazionale Maschile, allenata da Coach Matteo Strazzari: Stefano Arasi, Matteo Bongiorno, Matteo Bracaloni, Nicola Buffo, Romeo Fragiacomo De Laurentis, Andrea Fortini, Andrea Gambi, Alessandro Gozzi ©, Nicola Maioli, Giacomo Negroni, Francesco Pirazzini, Lorenzo Ros;

· Nazionale Mista, allenata da Coach Simone Neri: Stefano Arasi, Arianna Benelli, Matteo Bracaloni, Nicola Buffo, Nicole Brocchi, Jessica Campo, Silvia Dalpane, Annunziata Ferrulli, Romeo Fragiacomo De Laurentis, Andrea Gambi, Alessandro Gozzi, Claudia Padoan ©

Fonte: Empoli Swarm - Ufficio stampa