Investita sul marciapiede a Capanne, grave una donna

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi, venerdì 4 marzo, a Capanne, frazione di Montopoli in Val d'Arno. Necessario l'intervento dell'elisoccorso. Poco dopo le 11 una donna è stata investita mentre camminava in via Nazionale ed è in condizioni gravi.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti. Sembra che un uomo alla guida di una vettura abbia perso il controllo, abbia invaso la carreggiata opposta e si finito sul marciapiede, investendo la donna che passava di lì. L'uomo stava guidando in direzione San Romano. Al momento non sono note le cause, probabilmente si tratta di un malore. Non sono note nemmeno le generalità dei feriti.

L'uomo è stato soccorso, ma le condizioni peggiori sono state quelle della donna investita. Sul posto i sanitari inviati dal 118, segnatamente un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d'Arno e l'automedica di San Miniato. Data la gravità della situazione, è intervenuto Pegaso che è atterrato nel vicino campo sportivo.