Fucecchio si illumina per la pace in Ucraina

Centinaia di persone questo pomeriggio a Fucecchio hanno risposto all'appello dell'amministrazione comunale a cui si sono unite le associazioni, le contrade e le scuole, per dire No alla guerra in Ucraina. Una fiaccolata ha percorso le vie del centro, da piazza La Vergine a piazza Montanelli accompagnata da striscioni, cartelli e tante bandiere della pace. Nutritissima la presenza di giovani e di famiglie con una partecipazione che è andata ben oltre le attese degli organizzatori.

"Una risposta straordinaria della nostra comunità - ha commentato il sindaco Alessio Spinelli - che da sempre è sensibile ai temi della pace, della democrazia e dei diritti umani. Quei diritti che oggi vengono brutalmente calpestati in Ucraina. Fucecchio ha conosciuto da vicino gli orrori della guerra nel secolo scorso, e ha risposto in maniera straordinaria al nostro appello. La presenza di tantissimi giovani è un grande messaggio di speranza che viene dalle nostre piazze".

Dietro allo striscione della pace, col primo cittadino Spinelli e col fondatore del Movimento Shalom, Don Andrea Pio Cristiani, hanno sfilato sindaci e assessori anche dei comuni limitrofi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa