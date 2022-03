Guerra in Ucraina, fiaccolata della pace a Capraia e Limite

Il Consiglio Comunale di ieri sera, riunitosi in videoconferenza, è iniziato con un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina. “Ci raccogliamo per un minuto di silenzio, come Consiglio Comunale, in ricordo delle vittime della guerra in Ucraina e in segno di vicinanza e sostegno al popolo ucraino per i drammatici avvenimenti che stanno accadendo, così il sindaco Alessandro Giunti”.

Il Consiglio comunale è proseguito con un ordine del giorno sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia presentato dai gruppi consiliari “Uniti per Capraia e Limite” e “Impegnarsi per Capraia e Limite” che è stato votato all’unanimità e impegna il Consiglio Comunale “a far sentire al popolo ucraino vicinanza dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra; a creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli” inoltre “a sollecitare un coordinamento per l’attivazione di un sistema di accoglienza dei profughi ucraini”.

A questo proposito il sindaco ha annunciato, tra le varie iniziative poste in essere anche a livello di Unione dei Comuni, che sabato 12 marzo alle ore 18 si svolgerà una fiaccolata della pace con il coinvolgimento delle associazioni del territorio con partenza da piazza Madre Teresa di Calcutta a Capraia Fiorentina e arrivo a Limite sull’Arno in piazza Vittorio Veneto.

Tra i punti all’ordine del giorno la determinazione del numero di rate e delle scadenze della tassa sui rifiuti tari anno 2022 approvata con l’astensione del gruppo consiliare “ Capraia e Limite Viva”. Le nuove scadenze, sia per le utenze domestiche che non domestiche, sono le seguenti: prima rata 30 marzo 2022, seconda rata 30 giugno 2022, terza rata 2 dicembre 2022 ed eventuali conguagli nella prima fatturazione utile dell’anno 2023.

Approvata all’unanimità la modifica dell’art. 11 "manutenzione e ripulitura dei fossi" del regolamento di Polizia rurale che prevedeva il termine ultimo per le sfalciature e la ricavatura dei fossi al 31 agosto, il termine è stato adesso stabilito al 30 di maggio.

In Consiglio comunale è stato approvato anche l’ accordo tra i comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci per la realizzazione del progetto "Stolpersteine” Pietre d'inciampo proposto dall'Aned sezione di Empoli. A Capraia e Limite saranno messe in posa 11 pietre d'inciampo in Piazza Dori in ricordo e memoria dei deportati nei campi di concentramento. L'iniziativa è stata lanciata dall’artista berlinese Gunter Demnig per dire no ad ogni forma di negazionismo per scolpire nella memoria, come nella pietra, il ricordo di tutte le vittime del nazismo. La pietra d'inciampo ne ricorda il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, la data della morte. "Ricordare è un dovere morale, ha detto il sindaco Alessandro Giunti, perché senza memoria non c'è futuro. Dobbiamo combattere ogni forma di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza". Iniziato anche un percorso di condivisione nelle scuole e conoscenza del progetto che sarà realizzato nel prossimo mese di aprile.

Deliberata all’unanimità la convenzione tra i comuni di Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Vinci, Quarrata, Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite per la gestione coordinata della via Medicea, progetto di importanza strategica per la valorizzazione e il rilancio del turismo lento e sostenibile dei territori.

La seduta si è conclusa con l’approvazione della convenzione tra i comuni di Montopoli Val d'Arno e Capraia e Limite per l'ufficio del segretario comunale oltre ad una comunicazione circa la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – emergenza covid-19 relativamente ai servizi di igiene pubblica.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa