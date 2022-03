Incidente sull'A1: chiuso tratto tra Calenzano e variante di valico

Alle 15:30 circa, sulla A1 Milano Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Calenzano e il bivio con la variante di valico in direzione di Bologna, per un incidente autonomo di un mezzo pesante che si è intraversato all’interno della galleria Ragnaia. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa