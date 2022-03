La bandiera dell’Ucraina sventola su palazzo Strozzi Sacrati

La Toscana si prepara all’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra: intensifica le opere di raccolta di beni, ha acceso un Iban per la raccolta fondi e si sta organizzando per hotel dell’accoglienza.

Da questa mattina la bandiera ucraina sventola sulla facciata di palazzo Strozzi Sacrati, in piazza del Duomo a Firenze, sede della presidenza della Regione.

“Quanto sta accadendo è gravissimo – afferma il presidente Eugenio Giani - a ore sarò commissario di Protezione civile e domani incontrerò gli albergatori; siamo pronti ad accogliere”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa