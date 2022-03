Lavori a Certaldo, viabilità cambiata in via Ferrucci

Cambio temporaneo di viabilità in un tratto di via Ferrucci a Certaldo, per l'avvio di un cantiere che interessa un condominio. In seguito alla richiesta arrivata agli uffici dall'amministratore pro-tempore della struttura, il Comune di Certaldo ha predisposto un'ordinanza, la numero 30 del 25 febbraio 2022, con la quale vengono stabilite le modifiche relative alla viabilità, necessarie per consentire il corretto svolgimento dei lavori, a tutela dell’incolumità pubblica e privata.

Alla luce del fatto che via Ferrucci è una strada a senso unico di circolazione, utilizzata anche per il passaggio del mezzo di trasporto scolastico la mattina, verso le ore 8-8.30, sono state stabilite variazioni che consentano il consueto svolgimento del servizio. Perciò, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 16.30 dei giorni dal 14 marzo al 16 marzo 2022, con interruzione tra un giorno e l'altro, in via Ferrucci, tra il civico 2 e il civico 10, è istituito il divieto di transito (eccetto i mezzi occorrenti al montaggio del ponteggio di servizio). Questo per permettere il montaggio di un ponteggio necessario a lavori edili.

Inoltre, dalle ore 8 del 14 marzo alle ore 16,30 dell'11 maggio 2022, in via Ferrucci, tra il civico 2 e il civico 10, per la presenza dello stesso ponteggio su strada, è istituito un restringimento della carreggiata con diminuzione dell'altezza libera di passaggio dei mezzi (larghezza minima di passaggio mt. 3 e altezza minima di passaggio mt. 4).