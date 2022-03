Uomo di 53 anni trovato senza vita in casa dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Firenze, appartenenti al distaccamento di Empoli, sono intervenuti su richiesta del 118 a Vinci, in via Pascoli, per un soccorso a persona. Una volta entrati all'interno dell'abitazione hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nato nel 1969, di nome Ivan Ghirardi.

Il cadavere del 53enne è stato trovato sul divano di casa e probabilmente il decesso era avvenuto da qualche giorno. I vigili del fuoco, inoltre, hanno trovato l'appartamento era in ordine e chiuso dall'interno.

Non si avevano notizie dell'uomo da giorni. Non sono ancora note le cause della morte, si pensa a un malore.