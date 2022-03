Otto marzo, flash mob per le donne ucraine a Ponte a Egola

Quest’anno l’Associazione “Territorio in comune” dedica la ricorrenza dell’8 Marzo a tutte le donne ucraine che stanno lottando per la libertà del proprio Paese. Molte sono in armi e stanno pagando con la vita il loro essere donna e ucraine. Molte hanno deciso di non abbandonare il loro Paese e i loro uomini, figli, mariti, fratelli rimasti a contrastare in una lotta impari ma eroica un prepotente esercito invasore. Tantissime donne, con la morte nel cuore, hanno abbandonato l’Ucraina per mettere in salvo bambini e anziani nella speranza di poter rivedere in libertà le proprie case e tutti coloro, familiari, amici e il proprio Governo, rimasti in Patria a combattere. Migliaia di donne in fuga dalla guerra sono state accolte nei vari Paesi in cui sono passate come sorelle e madri. Facciamolo anche noi. Facciamo sentire loro la nostra solidarietà, il nostro affetto dedicandogli la ricorrenza dell’ 8 Marzo .

Martedì 8 Marzo a Ponte a Egola in Piazza Spalletti Stellato alle 13 incontriamoci, faremo un flash mob e insieme rifletteremo sulla importanza di questa ricorrenza e sulla insensatezza di una guerra feroce e ingiustificata. Tutti i cittadini che vogliono ricordare la data dell’ 8 Marzo sono invitati a partecipare.

Saremo ben lieti se i cittadini e le cittadine Ucraine del comprensorio del cuoio e delle città limitrofe vorranno partecipare alla iniziativa per raccontarci le loro storie, cantare le loro canzoni, e per organizzare per quanto possibile aiuti a chi è rimasto nei territori di guerra.

Un 8 Marzo diverso che unisca la mimosa con le bandiere della pace e della nazione Ucraina, emblemi che i volontari dell’Associazione “Territorio in comune” vogliono siano presenti nella piazza.

Nell occasione verrà inaugurata anche una panchina comunale ridipinta di rosso.

Fonte: Territorio in comune