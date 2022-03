Patto di amicizia tra Firenze e Marsiglia

Il sindaco Dario Nardella, a Marsiglia in missione istituzionale per partecipare al summit europeo delle regioni e delle città (European Summit of regions and cities) organizzato dal Comitato delle regioni, è stato ricevuto dal primo cittadino della città francese Benoît Payan.

“Col sindaco di Marsiglia - ha detto Nardella - ci accomuna la visione del ruolo strategico che le comunità locali hanno in questa fase di ripresa post pandemica, soprattutto nella progettazione e nella realizzazione delle opere previste dal Pnrr, dalla cultura all’inclusione sociale e alla rigenerazione urbana”.

“Con Payan - ha continuato il sindaco - abbiamo discusso a lungo delle notizie degli ultimi giorni e delle iniziative che le città possono prendere sulla guerra in Ucraina per aiutare la popolazione. Gli ha ricordato che Firenze è gemellata con Kiev fin dal 1967 e abbiamo ritenuto opportuno annunciare la nascita di un Patto di amicizia tra le nostre città. Riteniamo infatti che in un momento così difficile e divisivo le città debbano dare segnali di coesione e di cooperazione, unite per la pace e lo sviluppo economico e sociale dei propri territori”.

Partecipando ai lavori del summit, il sindaco Nardella ha anche incontrato la nuova presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, con la quale ha avuto un colloquio a margine dei lavori. “Con la presidente Metsola - ha riferito il sindaco - abbiamo parlato della collaborazione tra Parlamento ed Eurocities con la prosecuzione del lavoro avviato con David Sassoli. Ho invitato Metsola all’evento The State of the Union che si svolgerà a maggio a Firenze”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa