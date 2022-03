Pelle Conciata al Vegetale raccontata con le immagini, nasce 'Creative Cloud'

L'elemento visivo è diventato predominante rispetto al testo. Una fotografia, scattata con cura e attenzione, può attirare l'attenzione di chi guarda molto di più rispetto ad una didascalia, breve o lunga che sia.

A partire da questo presupposto, il Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale ha cercato di capire il modo in cui potevamo supportare realmente, come Consorzio, i clienti delle concerie associate che utilizzano “Pelle Conciata al Vegetale in Toscana” per realizzare i loro prodotti, offrendo strumenti visivi per costruire un racconto efficace di un materiale pregiato ma non sempre facile da descrivere nelle sue caratteristiche uniche e peculiari.

Il Consorzio ha così creato una piattaforma ricca di immagini inedite e suggestive da poter utilizzare sui social o sui materiali di comunicazione, per permettere ai clienti delle concerie che utilizzano i cartellini di garanzia del Consorzio di raccontare i loro prodotti e la materia con cui vengono creati: per questo è nata la piattaforma “Creative Cloud”.

Sono stati scelti tre temi che meglio descrivono le qualità della pelle conciata al vegetale. Tempo, Rispetto e Eredità:

-Il valore del tempo. Il Consorzio promuove e crede nell'importanza dei consumi duraturi, facendo proprio il mantra dell’acquistare meno per acquistare meglio. Una categoria che troverete nel Creative Cloud con il claim "TIME MATTERS” dove protagonista è tutto ciò che per essere realizzato richiede tempo, ma la cui qualità ed eccellenza sono ineguagliabili e indiscutibili.

-Il valore del rispetto. Il rispetto dovuto alla natura e all'ambiente, al territorio che ci ospita, alle persone che lavorano con noi e per noi. Il rispetto per una lavorazione millenaria, quella della concia al vegetale, che non deve essere snaturata ma innovata. Un tema che racconteremo con il claim “WE RESPECT” dove cliché di atteggiamenti inconsueti vengono ironicamente sottolineati per amplificare il concetto di rispetto. Un atteggiamento che non può essere superficiale, ma profondo e sincero.

-Il valore dell’eredità (“ heritage”). L’importanza di preservare e tramandare alle nuove generazioni. Un tema che abbiamo identificato con il claim “TUSCAN WAY”, il nostro modo di fare le cose. Attività che meno appartengono alla nostra cultura, ma che troviamo sempre più comuni nei tempi moderni e che abbiamo deciso di interpretare con ironia, alla “toscana”. Per non smentire mai le nostre origini.

Il Creative Cloud è già disponibile nella sezione SHOP sul sito internet pellealvegetale.it in abbonamento annuale solo per i clienti che hanno sottoscritto il contratto per la licenza d’uso dei cartellini di garanzia del consorzio.

Fonte: Ufficio stampa