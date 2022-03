Potatura 'forte' su degli alberi a San Miniato Basso, il sindaco risponde

Quanti conoscono via Giovanni Spadolini a San Miniato Basso? Non molti, prevalentemente chi ci abita. Da ieri sui social media è partito il polverone proprio su quel tratto di strada interno, nei pressi del giardino Maria Laura. Il motivo scatenante è il taglio del verde. Nella via residenziale gli alberi presenti dalla folta chioma sono stati potati con mano pesante, fino a ridurre tutto ai rami più grossi presenti.

I lavori di potatura in quel tratto di strada erano all'interno di un progetto più vasto di cura del verde in questi giorni anche nel centro storico, tra i giardini Bucalossi e il parcheggio del Cencione, passando poi a La Serra e a Ponte a Egola.

Il laborìo social si è concentrato su via Spadolini, così dunque ha risposto il sindaco Simone Giglioli: "Abbiamo dato l'incarico di queste potature a dei professionisti e loro se ne assumono le responsabilità. Via Spadolini è una di quelle strade in cui non facciamo potature tutti gli anni. Per noi il verde pubblico è un valore importante e ce ne stiamo occupando". L'attenzione è comunque importante: "Mi hanno chiamato in tantissimi per quella strada, ma abbiamo fatto lavori nell'interesse collettivo".