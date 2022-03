Da Pistoia all'Ucraina: partiti 5 tir con beni di prima necessità

Sono partiti oggi alla volta dell’Ucraina cinque tir carichi di beni di prima necessità (cibo non deperibile, medicinali, presidi medici, abiti e altro materiale per l’infanzia e la cura della persona), raccolti grazie all’iniziativa dei dipendenti di origine ucraina di Giorgio Tesi Group, azienda leader in Europa per le piante ornamentali con radici a Pistoia.

L’iniziativa umanitaria, avviata da Dmitry e Marina, insieme alla Comunità Ucraina pistoiese, alla Giorgio Tesi Group e alla Fondazione Giorgio Tesi Onlus, ha ottenuto un’adesione fuori dal comune: migliaia le persone che hanno aderito, conferendo diversi quintali di beni di prima necessità al punto di raccolta istituito in azienda.

Il materiale sarà consegnato alla popolazione ucraina, duramente colpita dai recenti eventi bellici, nei prossimi giorni.

Un’importante e sentita iniziativa umanitaria, condivisa anche da Coldiretti Pistoia, che vuole rappresentare un piccolo gesto di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino in un momento così drammatico per tante famiglie costrette a fare i conti con la guerra.

Fonte: Ufficio stampa