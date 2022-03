Sezione Ragazzi a Empoli, attività in presenza nella biblioteca Fucini

Si torna in presenza alla Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini. La settimana comincia con il lunedì pomeriggio dedicato ai lavori ai ferri e all’uncinetto delle sferruzzanti che impartiranno lezioni preziose; il martedì saranno le amatissime letture, finalmente insieme, a tenere banco con Antonella e il sabato pomeriggio, come sempre, il laboratorio creativo, pensando alla festa del papà.

Nel mese di marzo è stata scelta come tematica delle iniziative della Sezione Ragazzi, l’obiettivo 7 di ‘Agenda 2030’, dedicato all’energia pulita, accessibile e rinnovabile. Un tema cruciale per il benessere del pianeta e per chi lo abita.

La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” è stata allestita con una bibliografia di testi dedicati alla Pace, un tema che preme da sempre e in particolare in questo momento. Anche la Sezione Ragazzi ha dedicato una selezione di libri e albi illustrati sull’argomento. Resta allestita la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro. Inoltre, per gli amanti dei giardini e del giardinaggio, è stata preparata una esposizione di libri sull’argomento.

Il programma delle iniziative dal 7 al 13 marzo

Lunedì 7 marzo, alle 15.30

SFERRUZZA, SFERRUZZA ritorna in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza ritorna in biblioteca con l’appuntamento del lunedì, per tutti gli appassionati e i curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Martedì 8 marzo, alle 17

L’ORA DEL RACCONTO. Ritorno alla Torre del Racconto

L’Ora del racconto torna in biblioteca!

Riapriamo insieme il mitico cancellino della Torre del Racconto!

La bibliotecaria Antonella festeggerà con voi molto volentieri facendo una cosa che le piace tantissimo… Leggerà i libri dalla Torre a tutte le bambine e i bambini che vorranno ascoltare.

Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 12 marzo, alle 17

“L’ORA del FARE: Il Babbo nel Libro a spirale”

Aspettando il 19 marzo che ricorrerà la Festa del Papà, un laboratorio creativo curato dalla bibliotecaria Giulia in cui realizzeranno insieme un libro a spirale come pensierino personalizzato da donare al babbo. Per bambini dai 4 ai 10 anni. Per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

In base alle norme vigenti per accedere all'incontro è necessario presentare il Green Pass rafforzato corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2. È obbligatorio l'uso della mascherina, a partire dai 6 anni di età.

Fonte: Ufficio Stampa