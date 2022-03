Spento l'incendio sul monte Civolaro nel comune di Zeri

Si sono concluse da poco le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato intorno all'una di questa notte sul monte Civolaro nel comune di Zeri (Massa Carrara). Le fiamme hanno interessato una zona di crinale costituita da vegetazione di prato-pascolo e bosco percorrendo una superficie stimata di 18 ettari.

Nella notte squadre del volontariato Aib e di operai della Unione dei comuni della Lunigiana sono intervenuti in operazioni di contenimento. In mattinata la Sala operativa regionale ha inviato un elicottero e ulteriori squadre per procedere allo spegnimento di tutto il fronte sotto il coordinamento di un direttore operazioni. I Vigili del fuoco sono intervenuti in supporto rifornendo gli automezzi antincendio.

Non risultano abitazioni interessate o minacciate dalle fiamme

Le operazioni di bonifica proseguiranno per tutto il pomeriggio e la zona, data la presenza di vento, sarà sorvegliata per evitare nuove ripartenze delle fiamme.

Le condizioni meteo per i prossimi giorni non prevedono l'arrivo di piogge significative. I venti di tramontana previsti, con abbassamento di temperatura e umidità, sconsigliano gli abbruciamenti degli scarti di potatura delle operazioni agricole da poco cominciate in oliveti e castagneti. Si raccomanda quindi la massima attenzione. Informazioni e approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi

Fonte: Regione Toscana