Trovato a cedere eroina, arrestato 58enne a Ponsacco

Arrestato un 58enne per droga a Ponsacco. I carabinieri della locale stazione lo hanno sorpreso durante un servizio di pattugliamento del territorio a cedere mezzo grammo di eroina ad altre persone. Durante le perquisizioni anche a casa sono state trovate 6 dosi di hashish per 9 grammi in totale, materiale per il confezionamento, bilancino e 345 euro in contanti. Tutto è stato sottoposto a sequestro mentre l'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari. Questa mattina verrà giudicato per direttissima per la convalida degli arresti.