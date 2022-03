Ucraina, sportello di supporto legale a Firenze per i rifugiati

Un ausilio per dare informazioni ai cittadini ucraini che vogliono rifugiarsi in Italia. A porlo in essere è l’Ordine degli Avvocati di Firenze, che ha accolto l'invito del Consiglio Nazionale Forense e ha deciso di istituire un Contact Point per offrire un servizio di supporto agli ucraini in fuga dalla guerra per aiutarli ad affrontare tutte le problematiche che riguardano il riconoscimento dello stato di rifugiato e le questioni connesse.

“Condanniamo duramente la guerra come metodo di risoluzione delle controversie e crediamo sia doveroso impegnarsi anche con fatti concreti per manifestare la nostra solidarietà al popolo ucraino, vittima di un'aggressione da parte di uno stato estero” afferma il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze Giampiero Cassi. “Mettiamo quindi a disposizione la nostra esperienza per dare a chi volesse rifugiarsi in Italia tutte le necessarie informazioni, tra cui quelle relative all’assegnazione di un alloggio, al sostegno alimentare, alla cure sanitarie, al ricongiungimento familiare e alle necessità dei minori”.

Il Contact Point sarà gestito direttamente dal Consiglio Nazionale Forense. "Ringrazio il Consiglio – conclude Cassi - per aver preso questa decisione all'unanimità e gli avvocati che si sono messi a disposizione per rendere questo servizio".