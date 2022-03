Via Medicea, aderisce Capraia e Limite

Il Comune di Capraia e Limite, dopo il voto unanime del Consiglio Comunale tenutosi ieri, aderisce come nono Comune alla via Medicea, ampliandone il tracciato.

L'itinerario della via Medicea, progettato per la valorizzazione e il rilancio del turismo lento e sostenibile dei territori, parte dalle Cascine Medicee di Prato e arriva fino a Fucecchio, passando per i Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Artimino, Bacchereto, Vinci, Cerreto Guidi, la Valdinievole e ora anche di Capraia e Limite.

La via Medicea è un cammino che unisce l'evoluzione secolare e naturalistica del territorio e il passaggio dell'uomo che su di esso ha lasciato opere meravigliose, come le quattro Ville Medicee Patrimonio dell’UNESCO, i borghi storici, i vigneti e gli uliveti. Sulla via Medicea si incontrano paesaggi, opere d'arte, architetture, natura e prodotti che si intrecciano con i personaggi e le storie dei Medici.

"Sono molto contento dell’adesione di Capraia e Limite alla via Medicea - ha dichiarato l'assessore al Turismo Gabriele Bosi - Ringrazio il Sindaco e tutta l'Amministrazione del Comune di Capraia e Limite per la fiducia e l'interesse rivolto a questo progetto. Siamo convinti che la via Medicea sia un progetto fondamentale per la valorizzazione e la promozione dei nostri territori, grazie a quel turismo lento e sostenibile che è sempre più ricercato da tanti turisti e camminatori”.

"Questa è una fase di crescita per la nostra via Medicea - ha aggiunto Bosi - quando mi sono insediato, nel gennaio 2021, i Comuni aderenti erano sette. Ora, con l'arrivo di Montelupo fiorentino e Capraia e Limite, sono nove. In più, sempre nel 2021, abbiamo vinto un finanziamento di 44.000€ per la realizzazione della segnaletica. E non finisce qui: quest'anno organizzeremo per la prima volta una Festa della Via, insieme a tutti Comuni che ne fanno parte e con cui vogliamo lavorare sempre più in sinergia”.

L'assessore all'Ambiente del Comune di Capraia e Limite Gabriele Paci ha invece spiegato: "Stiamo investendo molto sul turismo lento e il progetto della via Medicea riveste un ruolo fondamentale per il nostro territorio che vuole proporre un'offerta sempre più orientata alla sostenibilità ambientale e attenta al valore dell'esperienza consentendo al turista di immergersi nel patrimonio storico, culturale e paesaggistico di questo straordinario percorso tematico".

