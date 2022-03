Basket Castelfiorentino, impresa sfiorata con Laurenziana: sfumano i playoff

Ad un passo dall’impresa. Le ragazze del Basket Castelfiorentino sfiorano il colpaccio contro la capolista Laurenziana: 56-58 il finale al PalaGilardetti nel recupero dell’ultima giornata del girone di andata, risultato che fa matematicamente sfumare il sogno playoff. Una gara che a distanza di sette giorni ha visto le ragazze di Jacopo Giusti affrontare nuovamente la prima della classe ma che, a differenza della trasferta fiorentina, chiusa sul 59-34, si è decisa soltanto sulla sirena. Letteralmente un’impresa sfiorata, visto che le ospiti hanno ancora una volta difeso la propria imbattibilità.

Nonostante un organico ridotto all’osso tra assenze ed infortuni, le gialloblu hanno dato vita ad una prestazione corale, costringendo le ospiti a giocarsi il tutto per tutto in volata. Ne è emersa una gara senza un padrone, scivolata via sul filo dell’equilibrio per tutti i quaranta minuti e con le squadre che si sono alternate al comando. Dopo il 12-13 della prima frazione, il punto a punto è proseguito anche nella seconda fino al 23-26 di metà gara. Al rientro dagli spogliatoi le gialloblu sono passate a condurre ma, dopo il passaggio al 30′ sul 41-39, a decidere sono stati gli episodi.

Intanto domenica il Basket Castelfiorentino torna in campo nel recupero della prima giornata di ritorno a Montevarchi (ore 21), gara però ormai ininfluente ai fini del passaggio ai playoff.

BASKET CASTELFIORENTINO – LAURENZIANA BASKET 56-58

Parziali: 12-13, 23-26 (11-13), 41-39 (18-13), 56-58 (15-19)

Tabellino: Bellantoni 16, Banchelli 11, Boldrini 2, Giuntini 5, Baldinotti 4, Malquori 5, Lucchesi 11, De Felice 2, Andries. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Bismuto di Pisa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa