Chiusura piscina, FdI-Cdx Empoli: "Petizione online per risolvere la questione"

Il gruppo consiliare “Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli” esprime il proprio disappunto per la sospensione dell’attività sportiva alla piscina comunale locale. Annuncia la presentazione di un'interrogazione consiliare per accertare le ragioni e le responsabilità, promuove una petizione online perché la questione sia definitivamente risolta.

Che le acque della piscina fossero agitate si sapeva già da tempo, ma nessuno si sarebbe immaginato che gli impianti chiudessero per la seconda volta in meno di un anno e senza alcun preavviso. Della possibile chiusura non sono stati avvisati gli utenti, a cui addirittura è stato consentito fino all’ultimo di rinnovare gli abbonamenti ai servizi, tacendo sulla crisi.

Per tutto il periodo pandemico, la piscina comunale empolese è stata dal gruppo consiliare, dagli utenti e dalle associazioni sportive additata per mala gestio comunale e societaria. Abbiamo assistito alla sospensione del servizio sportivo per Covid oltre i termini indicati dal Governo, all’esclusione dalla fruizione dei locali di alcuni sportivi disabili, con pregiudizio dell’attività socio-sanitarie. L’ultima notizia però è un fulmine a ciel sereno, poiché rammentiamo le rassicurazioni del Sindaco in Consiglio comunale sulla tenuta dell’impianto almeno fino all’estate. Lanciamo una petizione online perché l’amministrazione comunale si prenda le proprie responsabilità, valuti la possibilità di avviare un percorso di privatizzazione, o si convinca di dover finalmente lavorare con competenza e serietà una volta per tutte.

Sull’accaduto è necessario fare chiarezza. Il gruppo consiliare “Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli” presenta anche un’interrogazione per sapere le ragioni, in un quadro storico, che portano all’attuale chiusura e all’instabilità governativa; i motivi del recente rinnovo della convenzione ad Aquatempra, nonostante le negligenze di questa si fossero già manifestate; se la chiusura dell'impianto è temporanea o definitiva, se saranno rimborsati gli utenti, se il Comune interverrà economicamente o con quali altre soluzioni.

Il gruppo consiliare sarà a disposizione per ulteriori segnalazioni dei cittadini.

Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli