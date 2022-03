Chiusura piscina, presidio Cgil a Empoli: "40 lavoratori coinvolti"

La chiusura della piscina di Empoli porta allo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici. La doccia fredda delle ultime ore ha scatenato la reazione della Slc-Cgil e lunedì sarà indetto uno sciopero. Dalle 9.30 alle 12.30 sotto il municipio empolese in via del Papa si terrà un presidio di protesta.

"40 dipendenti di Aquatempra si troveranno a vivere problemi di salari dimezzati, di incertezza del futuro, senza pensare alle pesanti ricadute su utenti e società sportive che utilizzano lo sport come elemento di crescita. Sono problemi che non volevamo vedere dato l'andamento della pandemia, l'arrivo della bella stagione e la situazione della società che rischia il default finanziario. Tutto è avvenuto di nascosto, senza nessuna risposta alla richiesta di confronto di Rsu e sindacati. Nessun impianto pubblico è stato chiuso in Toscana, le iscrizioni stavano tornando ai livelli pre-pandemia, la società stava facendo assunzioni e accordi per adeguare il personale" scrive la Cgil in una nota.