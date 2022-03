Cocktail in rosa con “Women's Day Drink” a Pietrasanta

Un cocktail dai toni rosati, analcolico, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna: è “Women's Day Drink”, l'iniziativa organizzata dall'associazione Marina Eventi con il patrocinio del Comune di Pietrasanta in occasione dell'8 marzo. “Le piccole iniziative sono importanti tanto quanto le grandi manifestazioni, per far vivere un territorio 365 giorni l'anno – commenta l'assessore agli eventi, Francesca Bresciani – per questo è fondamentale stare vicino alle attività economiche anche nei periodi tradizionalmente “meno turistici”.

Fino a martedì, negli esercizi che hanno aderito all'iniziativa (Bar Pino Colado, Café Turandot, Faruk Beach Club, Bar Caffè Grimaldi, Caffè Bistrot Margherita, Il Bar De Lo Studio, Jamaica Pub Versilia, Terrazza Versilia e Caffè Al Teatro) si potrà ordinare un “cocktail della donna” che sarà differente da locale a locale ma avrà uno stesso tratto cromatico: il colore violaceo-rosato.

“Ringrazio Marina Eventi e i barman che si sono sbizzarriti in queste creazioni – aggiunge Bresciani – ma non dimentichiamo che l'8 marzo deve essere una giornata di riflessione e consapevolezza. Sia delle conquiste che le donne hanno fatto, negli anni e con coraggio, sia delle violenze fisiche e psicologiche che ancora, purtroppo, subiscono in ogni parte del mondo”.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa