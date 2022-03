Cu-Bo e Gruppo Dinamo per una toponomastica mugellana al femminile

Quante vie o piazza sono intitolate a donne? Se lo chiede Officina Cultura Borgo San Lorenzo che, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo propone “Vie delle donne” un micro evento online che ci poterà alla scoperta delle donne a cui sono intitolate vie o piazze dei comuni mugellani. “Purtroppo sono ancora pochissime le donne a cui è stata dedicata una piazza o una via – commenta Ninfa Recatti segretaria dell’associazione Cu-Bo – ed anche per questo abbiamo ritenuto giusto ideare un piccolo evento online, reso possibile dal lavoro di altre donne volontarie dell’associazione, Maria Amore e Serena Pinzani, che ringrazio per la disponibilità.”

Curiosando nelle mappe stradali mugellane Cu-Bo ha scoperto che Vicchio e San Piero sono i comuni con più toponomastica al femminile: in entrambi i comuni due sono le donne ricordate per la loro attività politica, giornalistica o educativa. Nilde Iotti, Ilaria Alpi, Bianca Bianchi ma anche Gesualda Malachini Pozzolini, educatrice ed insegnante, a cui Vaglia ha dedicato una via di Bivigliano.

“Sposo in pieno l’iniziativa di Cu-Bo – commenta Stefania Ciardi consigliera alle pari opportunità del Comune di Borgo San Lorenzo – io stessa ho presentato una mozione di indirizzo in consiglio comunale affinché le prossime vie o piazze del Comune siano intitolate a donne” E non è un caso infatti, che nella stessa giornata, il Comune inauguri una targa per il nuovo spazio verde intitolato a Bianca Bianchi.

“Ringrazio la consigliera Ciardi e le donne di Officina Cu-Bo che hanno lavorato alla realizzazione di questo piccolo contributo che speriamo serva anche ad elevare il dibattito e la riflessione intorno ad una giornata, l’8 marzo, che dovrebbe essere sempre più vuota di retorica ma piena di contenuti.” Sono le parole del Presidente di Cu-Bo Alessio Capecchi che aggiunge: “Ringrazio anche il Gruppo Dinamo che ha contribuito all’iniziativa, aggiungendo valore artistico e culturale a questa importante giornata.”

Appuntamento dunque a martedì 8 marzo sulla pagina facebook di Officina Cultura con le varie tappe di questo viaggio per una toponomastica al femminile in tutto il Mugello, che lancerà anche un sondaggio di idee sui nomi da dare alle prossime vie e piazze al femminile.

Fonte: Ufficio Stampa