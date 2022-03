Il Rotary Fucecchio-Santa Croce dona mille euro agli alunni della scuola Pascoli

Oggi alle 10:30 presso la Pasticceria Dessì di Fucecchio gli alunni delle classi 3 A e B della scuola primaria Pascoli di Fucecchio hanno detto grazie al club "Rotary Fucecchio-Santa Croce sull'Arno" per aver finanziato, con un assegno da 1000 euro, uno dei loro tanti progetti previsti per questo anno scolastico 2021-22. Il progetto prevede la realizzazione di un audiolibro con le voci dei ragazzi stessi. una didattica laboratoriale che promuove, non solo un apprendimento attraverso i libri, ma anche e soprattutto attraverso il fare e il creare in prima persona.