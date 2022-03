Marijuana e hashish in casa, quattro denunce in Mugello

Quattro denunce per droga a Borgo San Lorenzo da parte dei carabinieri. Un 21enne di origini boliviane è stato il primo a finire nella lista dei militari durante un controllo. Insospettiti dal rumore di una ventola e dal forte odore di droga, i carabinieri hanno controllato l'abitazione del giovane e hanno trovato due serre con 25 piante di marijuana, nonché 325 grammi di marjuana, 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un essiccatore. Nella circostanza, è stato eseguito il ritiro cautelativo a carico del 21enne di una pistola semiautomatica nonché del porto d’armi. Assieme al giovane sono stati denunciati per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso una 20enne incensurata, un 64enne, con precedenti e una 58enne, incensurata, tutti italiani e conviventi. La droga ed il relativo materiale sono stati posti sotto sequestro.