Messaggio di pace al Teatro di Pietrasanta: insieme artisti ucraini e russi

Al Teatro comunale di Pietrasanta la musica sarà protagonista per diffondere un messaggio di pace.

Il prossimo 9 marzo, nell’evento voluto dal sindaco della cittadina della Versilia, Alberto Stefano Giovannetti e dal presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti, si esibiranno artisti di sei diverse nazioni, tra cui Russia e Ucraina: il soprano ucraino Oksana Dyka, il tenore russo Vladimir Reutov, il tenore franco-tunisino Amadi Lagha, la cantante e musicista ucraina Eka, i soprani italiani Alida Berti e Francesca Maionchi, il baritono Sergio Bologna, il violinista belga Michael Guttman, la violoncellista cinese Jing Zhao, e poi ancora il clarinettista Ioan Bodnarciuc, il sassofonista Gigi Pellegrini e i pianisti Ugo Bongianni e Cesare Goretta.

Il concerto sarà a ingresso libero e sarà messo a disposizione un box per la raccolta fondi destinata alla popolazione ucraina.

Inoltre, la manifestazione ha reso possibile un’altra iniziativa sostenuta da Michael Guttman, ideatore di Pietrasanta in concerto e dal suo Festival, e organizzata dalla società turistica F.lli Verona: lunedì partirà un autobus verso il confine tra Romania e Ucraina sia per portare i profughi al sicuro nel nostro paese, sia per far arrivare agli ucraini beni di prima necessità.