Misericordia di Firenze, raccolta fondi per l'Ucraina

La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, oltre a essere impegnata sul territorio per l’accoglienza dei rifugiati ucraini nell’ambito della rete di solidarietà attiva sul territorio fiorentino con le Autorità competenti, raccoglie l’appello di Don Volodymyr Voloshyn, sacerdote che cura e segue la comunità degli ucraini che vivono a Firenze.

Seguendo le indicazioni della Diocesi di Firenze e d’intesa con la Chiesa ucraina, la Misericordia di Firenze partecipa alla raccolta di beni di prima necessità così come da richiesta del sacerdote e invita tutti coloro che volessero aiutare la popolazione ucraina a portare nella sede o in una delle sezioni della Misericordia di Firenze (Duomo, piazza Duomo 19/20; Campo di Marte, viale dei Mille 32; Nord, via Faentina 324; Ponte di Mezzo, via di Caciolle 3/b; Oltrarno, via del Sansovino 172) prodotti alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, sugo, legumi, olio, prodotti in scatola), omogeneizzati e pannolini per bambini; farmaci generici da banco e kit per sutura, disinfettanti, bisturi monouso sterili e disinfettanti per le mani, bende e garze, guanti monouso e guanti chirurgici sterili; pannoloni per adulti e assorbenti; coperte di lana, indumenti caldi, materassi e cuscini nuovi, generatori; detersivi per la pulizia e prodotti per l’igiene personale. Tutto quello che verrà raccolto sarà consegnato alla chiesa ucraina che lo consegnerà all’Arcidiocesi della città di Leopoli in Ucraina già con il primo convoglio in partenza il prossimo 11 marzo.

“Stiamo vivendo una situazione surreale a cui mai avremmo pensato di dover assistere e invece ci ritroviamo di fronte a un popolo che sta vivendo indicibili sofferenze nel cuore dell’Europa - dichiara Giovangualberto Basetti Sani, Provveditore della Misericordia di Firenze -. Bambini, donne, anziani e malati arriveranno nei prossimi giorni anche a Firenze e noi come sempre siamo a disposizione della città per prestare soccorso. Ma non dobbiamo dimenticare di chi non può, non vuole o non riesce a lasciare l’Ucraina e quindi sosteniamo l’iniziativa della chiesa ucraina di Firenze e di Don Volodymyr. Per chi volesse partecipare alle nostre iniziative, le porte sono sempre aperte”.

Inoltre, gruppo Sacravita della Misericordia di Firenze ha attivato una raccolta fondi (Banca Intesa San Paolo IBAN: IT40Z0306909606100000012576, Causale: Sacravita per l’Ucraina) il cui ricavato sarà destinato all’attività di accoglienza dei profughi che giungeranno a Firenze anche sulla base di segnalazioni che arriveranno dalla comunità ucraina. Anche l’intero ricavato del tradizionale mercatino che si terrà in piazza Duomo davanti alla sede dell’Arciconfraternita dal 5 al 9 aprile compresi, sarà devoluto all’assistenza dei profughi. Il gruppo Sacravita, ha come primario obiettivo restituire dignità, un tetto e futuro ai bambini ultimi del mondo facendosi carico di alleviare lo stato di sofferenza fisica e psicologica, con la speranza di donare loro un futuro migliore ma anche la dolcezza di un sorriso o il calore di una carezza. Già all’indomani della tragedia di Chernobyl, il gruppo Sacravita si attivò per l’accoglienza dei bambini Bielorussi e, negli anni successivi, ha condotto progetti a sostegno dell’infanzia nell’ex paese Sovietico.

Fonte: Ufficio Stampa