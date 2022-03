Montemurlo intitola una strada a Pasolini

A cento anni dalla nascita (5 marzo 1922 - 5 marzo 2022) il Comune di Montemurlo questa mattina ha intitolato una strada a Pier Paolo Pasolini. Scrittore, poeta, sceneggiatore e regista, intellettuale complesso, Pasolini ha lasciato un segno indelebile nella cultura del Novecento.

Un centenario che per il sindaco Simone Calamai è stato anche l'occasione per ricordare un altro importante anniversario, i due anni dall'inizio della pandemia: "Tutti noi abbiamo sofferto, non solo per l'emergenza sanitaria, ma anche per l'impossibilità di stare insieme. Attraverso la figura di Pasolini, vorrei ribadire l'importanza della cultura come nutrimento fondamentale per l'anima, la mente, per le nostre coscienze contro ogni forma di conflitto e intolleranza. A fine febbraio, solo pochi giorni fa, ci siamo svegliati con una guerra alle porte dell'Europa, un orrore che, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, pensavamo di non dover rivivere mai più".

Il sindaco Simone Calamai ha annunciato che anche a Montemurlo si terrà un presidio per la pace in Ucraina. Nei prossimi giorni sarà annunciata la data della manifestazione alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini.

"Pasolini è stato un personaggio fondamentale della cultura del Novecento. - sottolinea l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero, che ha poi ricordato il fratello di Pasolini, Guidalberto, partigiano ucciso dai partigiani di Tito nel febbraio 1945 a cui lo scrittore era legatissimo - Qualcosa non ha funzionato nella memoria se ancor oggi parliamo di guerra. Se ancora oggi utilizziamo il conflitto per risolvere questioni che potrebbero essere risolte con la mediazione politica e diplomatica".

Per tutta la prossima settimana alla biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” rimarrà attivo un angolo di lettura e approfondimento dedicato a Pier Paolo Pasolini con saggi, libri di poesie e film:« l'invito per tutti i montemurlesi è di venire in biblioteca e scoprire questo grande autore del Novecento», ha concluso Forastiero. La strada intitolata a Pasolini si trova tra via Tanaro e via Montegrappa.

