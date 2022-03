Nuovi appuntamenti alla biblioteca Ciari di Certaldo

Tornano le attività in presenza nelle sale e sulla terrazza della biblioteca comunale "Ciari" di Certaldo. Due gli appuntamenti in programma nel mese di marzo 2022, negli spazi al secondo piano del Palazzo Comunale in Borgo Garibaldi, 37. La prima data da segnare in agenda è quella di martedì 15 marzo 2022: alle 17 è tempo di "LeggerMente. Circolo di lettura", appuntamento mensile tra lettori per incontrarsi, scambiarsi libri e consigli di lettura. La seconda, per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni di età, è venerdì 25 marzo 2022 quando, dalle 17, si svolgerà "Te lo dico con un fiore...", Ora del racconto in terrazza, dedicata alla primavera e al linguaggio poetico.

Da segnalare inoltre fra le iniziative del mese di marzo che, in occasione dei cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, la biblioteca propone ai suoi utenti uno spazio dedicato a letture e film a lui dedicati. Una selezione di libri sarà poi dedicata alla poesia per la Giornata mondiale della poesia in programma il 21 marzo, mentre la 'vetrina del mese' sarà incentrata su "Donne. Storie al femminile", con una selezione di libri e una guida bibliografica per scoprire tutte le proposte di lettura.

L'accesso agli spazi della biblioteca comunale avviene nel rispetto delle disposizioni nazionali relative al contrasto della diffusione del Covid19 e all'applicazione della normativa relativa a Green Pass e Super Green Pass. Per maggiori informazioni, è possibile chiamare i numeri 0571 661252 o 0571 661253 oppure inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo