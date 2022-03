Rubavano ai clienti dei ristoranti, tre arresti a Firenze

Due uomini e una donna, tutti di origine peruviana, sono stati arrestati ieri dagli agenti della squadra mobile della polizia fiorentina, in quanto autori di vari borseggi nei ristoranti.

I tre, infatti entravano nei locali all'ora di cena e approfittavano della distrazione dei clienti per rubare le borse appoggiate sulle sedie.

Fatale è stato il “colpo” di ieri, perché i tra malviventi sono stati scoperti e messi in manette da un locale in piazza Ferrucci. Nella loro vettura sono stati trovati soldi e oggetti provenienti da un furto messo a segno poco prima in un altro ristorante della zona.