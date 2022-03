Presentata la più grande schiacciata alla fiorentina del mondo

Misura 2,4 metri per 1,8 e per cucinarla si è reso necessario un forno industriale: la più grande schiacciata alla fiorentina del mondo è stata presentata stamani alle Murate di Firenze, per poi essere offerta ai tanti partecipanti, tra cui lo youtuber WikiPedro.

L’evento anticipa e lancia “la settimana del fiorentino” - in programma dal 21 al 27 marzo – ed è stato ideato dal consigliere comunale delegato alla fiorentinità e alla promozione delle tradizioni Mirco Rufilli, grazie all’associazione culturale Bang! e all’agenzia di comunicazione Galli Torrini in collaborazione con il Quartiere 1 e il sostegno dell’assessore Gianassi. La maxi schiacciata alla fiorentina è stata preparata da Forno mega in collaborazione con Conad Firenze.

“La schiacciata è uno dei simboli della pasticceria fiorentina – ha detto l’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi – e fa parte di una tradizione che amiamo e che è molto apprezzata anche dai visitatori. Presentare la più grande del mondo è una bella iniziativa per valorizzare uno dei nostri prodotti più autentici e genuini”.

“Dopo il panino al lampredotto più grande del Mondo del 2019 – ha aggiunto il delegato alla fiorentinità e alla promozione delle tradizioni Mirco Rufilli - abbiamo pensato insieme a Bang e Conad di valorizzare un altro simbolo di fiorentinità, la Schiacciata alla Fiorentina, che resta un'eccellenza cittadina con riconoscimenti nazionali. Valorizzare i nostri prodotti tipici vuol dire ricordare ciò che siamo, e quale miglior luogo delle Murate dove sembra sia nata?”.

Fonte: Ufficio Stampa